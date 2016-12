Xiii Congreso de Escuelas Católicas

El anterior Congreso de Escuelas Católicas, celebrado en Valladolid en 2013 bajo el lema “Escuela creativa. Emprender, participar, dar sentido”, fue todo un hito , un acontecimiento de gran trascendencia en el sector con 1.300 asistentes , 37 empresas colaboradoras , 20 periodistas acreditados, 130 apariciones en prensa en 63 medios distintos, 10.200 conexiones a Internet desde 19 países distintos, casi 35.000 visitas a la web del congreso , 9.587 visualizaciones de los vídeos del congreso, 12.808 visitas a Slideshare, Trending Topic en prácticamente todas las ponencias, etc. Es decir, un Congreso que supuso una satisfacción para todos, pero también un enorme compromiso a la hora de organizar este nuevo congreso, que versará sobre la libertad de enseñanza.

Por ello, nos parece muy oportuno subrayar que la escuela de iniciativa social está en el núcleo de la sociedad, en su esencia, que ha jugado un papel fundamental durante muchos años y que la sociedad actual no se entendería sin ella. La escuela católica aporta un enorme valor a la sociedad democrática, y no sólo a los que la eligen. Aporta libertad, y también equidad, igualdad, innovación y mucho más. Es el momento de ayudar a visibilizarlo. Por ese motivo queremos subrayar que éste no es un congreso dirigido únicamente a entidades titulares y directores; es un congreso dirigido a toda la comunidad educativa, porque necesitamos que todos sus miembros se sientan orgullosos de formar parte de este ilusionante proyecto, y que a su vez puedan difundir este mensaje en todos los ámbitos sociales.

El lema del congreso y su cartel "Sabemos educar. Libertad y compromiso" tratan de transmitir estas ideas: sabemos educar, tenemos una larga experiencia, demostrada, y queremos que se respete el espacio necesario para continuar haciéndolo en un marco efectivo de libertad, en el que los padres sean libres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y en el que haya libertad para la creación y dirección de centros. Libertad, no como privilegio, sino como derecho democrático que nos permita seguir asumiendo el compromiso de contribuir a la mejora de la educación y la sociedad.

