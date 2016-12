Éxito de participación en Matelec y Genera Latinomérica 2015

Por el recinto ferial del Espacio Riesco pasaron el Secretario Regional Metropolitano del Ministerio de Energía, José Miguel Arriaza, y el Consejero Económico y Comercial de la Embajada española en Chile, Rafael Coloma, entre otras personalidades. Durante la inauguración de las ferias, Arriaza explicó que Chile se enfrenta al desafío a corto, medio y largo plazo de contar con recursos energéticos suficientes y competitivos, para alcanzar el desarrollo en las próximas décadas, que es uno de los objetivos prioritarios del Gobierno chileno. Según sus palabras, “en Chile, actualmente, existen 45 centrales en construcción, por más de 3.900 megawatios. Son 11 mil millones de dólares estadounidenses en proyectos en construcción y faltarían otros 2.000 millones de dólares de inversión”. Añadió que el sector energético es importante para la economía de su país, ya que “por primera vez, la Energía supera a la Minería en inversión, alcanzando niveles que no veíamos desde hace años en este sector”.

Por su parte, el Director de Expansión Internacional de Ifema, Santiago Quiroga, declaró que “ambos salones son una buena inversión y una puerta abierta para futuras participaciones”, y que los expositores “se van muy satisfechos de su presencia en el Salón, tanto por la cantidad como por la calidad de los visitantes”. Concluyó señalando que “se trata de una iniciativa que, pese a las dificultades de todo proyecto que inicia su andadura, es valorado favorablemente por las empresas, por los contactos realizados, que perciben como una oportunidad para abrir mercados, no sólo en Chile, sino en el resto de Iberoamérica”.



Asimismo, las empresas participantes que aportó Ifema a ambas ferias estuvieron en todo momento atendidas por responsables de la institución ferial madrileña.



Jornadas profesionales

Por otro lado y paralelamente a la exposición comercial, tuvo lugar el Congreso Internacional Matelec – Genera 2015, que bajo el lema “Tendencia del sector eléctrico, electrónico y automatización, por un país con mayor tecnología, eficiencia y soluciones integrales”, abordó los distintos aspectos relacionados con la materia. Contó con 400 asistentes y 29 conferenciantes. Se pronunciaron 29 conferencias, en los seminarios Eléctrico, de Electrónica y de Automatización.



Asimismo, el 7 de octubre, se celebró una Rueda de Negocios, en la que estrecharon lazos las empresas expositoras (Generadoras de Biocombustibles, Biomasa, Eficiencia Energética, y Energías Renovables en general; Proveedoras de Tecnología, componentes de Instalación Eléctrica, Soluciones de Iluminación para ciudades inteligentes, etc) y cerca de un centenar de profesionales, entre los que se encontraban gerentes de adquisiciones y abastecimiento, de organizaciones líderes en electricidad y eficiencia energética, así como de los sectores de minería, construcción e inmobiliarios, comercial, agrícola, mantenimiento, producción, industrial. etc. En total, se celebraron más de 350 reuniones comerciales. A esta Rueda de Negocios se sumaron empresas como Acciona Energía, Aes Gener, Asmar, Cogenera, Colbún, Enersis, Enor Chile, Inder, Los Coihues, Kas Ingeniería, Rexel, Rijn Capital, Victronics y Wats, entre otras.



Este conjunto de iniciativas y herramientas contribuyeron a una alta rentabilidad de la convocatoria, que quedó reflejada en la satisfacción de los expositores. Es el caso de Carlo Gavazzi, cuyo Director Comercial para Sudamérica, Borja Olea, manifestaba, que "valoramos la presencia en Matelec Latinoamérica, porque confiamos en que aquí se podrán hacer negocios importantes".Por su parte, el Director Comercial de Borri Ibérica, Luís Menárguez, afirmaba que “Matelec España siempre ha ido bien y esperamos que esta primera versión en Latinoamérica sea el inicio de un buen negocio”. Para el Director de Ventas de Cele, Pedro Gómez, “El chileno es un mercado bastante activo en el sector de la energía y hay que aprovechar este tipo de ocasiones”. Finalmente el Gerente General de Poirot, Luis Lund, concluía destacando que “Matelec es una marca mundial y lo que ha hecho Fisa, con el apoyo de Aie para instalar la primera versión de esta Feria, ha sido más que satisfactorio”.



Matelec Latinoamérica y Genera Latinoamérica, coincidieron en el Espacio Riesco de Santiago de Chile, con Ambiental, Exhibición Internacional de Tecnologías, Productos, Equipos y Servicios para el Medio Ambiente, organizada por Fisa y que cumplía su décima edición (20 años), confirmándose una vez más, como la principal reunión sectorial sobre la gestión y el debate para el desarrollo sostenible de Chile.

